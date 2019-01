Mattia Morsi e pugni alla moglie: uomo si barrica in casa con il piccolo figlio

Ha tentato di strangolare la moglie, colpendola con una testata ed un morso al viso, per prenderle il figlio di soli due anni che stringeva in braccio per non farglielo più vedere. Dopo essere riuscito nel suo folle intento, si è barricato in casa per sfuggire ai militari, intervenuti per ammanettarlo. I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato un 47enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri riferendo di aver patito poco prima l’aggressione da parte del marito, avvenuta sotto casa della madre di lei. L’intervento immediato di una pattuglia ha consentito ai militari di scavalcare il muro di cinta della proprietà ed irrompere nell’appartamento, mettendo in sicurezza il bambino ed arrestando l’uomo. La donna, trasportata al Policlinico di Catania, ha riportato “fratture alle ossa nasali e cervicalgia post trauma” con una prognosi di 30 giorni.

Nel denunciare il marito, ha raccontato ai militari di aver subito nei dieci anni di matrimonio ogni sorta di vessazione legata alla gelosia morbosa dell’uomo, mai placata anche dopo la nascita del figlio, che l’avevano costretta qualche mese fa a lasciare la casa coniugale per andare a vivere con la madre in attesa della separazione. L’arrestatosi trova ora a piazza Lanza.