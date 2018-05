Picchiata dal marito, una catanese chiede aiuto ai poliziotti

Un luripregiudicato catanese è stato arrestato dalla polizia a San Cristoforo dopo aver picchiato la sua compagna, che per evitare il peggio si è rifugiata in commissariato chiedendo aiuto agli agenti. I poliziotti hanno invitato la signora a recarsi presso l’ospedale Vittorio Emanuele, per verificare le sue condizioni di salute e, successivamente,in questura per sporgere denuncia in merito all’accaduto. L’aggressore è stato così rintracciato dagli agenti che lo hanno bloccato e condotto nel carcere di Piazza Lanza, dov’è rimasto rinchiuso in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.