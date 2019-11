La Diocesi di Acireale apre un centro per donne vittime di violenza

Lunedì 2 Dicembre 2019 alle ore 11,30 alla presenza del vescovo monsignor Antonino Raspanti si terrà l’inaugurazione del Centro Ascolto sito in via Galatea 224 ad Acireale, sede della Caritas presso la Diocesi locale. La cooperativa sociale 'La Roccia' nasce per aiutare soggetti svantaggiati e mette la sua opera al fianco delle donne. La realizzazione del centro antiviolenza 'Il Bucaneve' vuole essere una risposta al grido sommerso di tante donne che cercano ed hanno trovato sostegno nella comunità Madonna della Tenda in San Giovanni Bosco.