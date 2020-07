Ancora un arresto per stalking, arrestato 29enne che perseguitava l'ex

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato In flagranza di reato un 29enne del posto, per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’uomo, prima della separazione dalla moglie, accecato dalla gelosia nei confronti della stessa, aveva fatto in modo che la donna vivesse in una condizione di tensione e di paura perché costantemente minacciata e controllata negli spostamenti e negli incontri con i parenti o con le amiche, che il più delle volte le erano vietati. Le liti che scaturivano tra i coniugi erano spesso violente, tant’è che dopo una minaccia di morte nei confronti della moglie è stato necessario l’intervento degli operatori di polizia per evitare la tragedia.

Dopo la separazione, l’uomo non ha accettato il fatto di non poter più tenere sotto controllo la donna ed ha cominciato ad assumere una serie di atteggiamenti violenti contro quest’ultima e le persone a lei vicine. I pedinamenti, le scenate di gelosia e i messaggi intimidatori hanno provocato un disagio psicologico nella vittima. Temendo per la propria incolumità e per quella dei propri cari, la signora ha avuto il coraggio di denunciare l’uomo ponendo cosi fine ad un dramma che durava da anni, consentendo l’arresto che è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.