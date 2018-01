Aveva abusato delle nipotine di 8 e 4 anni, ex finanziere condannato

E' stato condannato a 8 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata su minorenni dalla quarta sezione penale del Tribunale di Catania un ex militare della guardia di finanza, adesso in pensione, all'epoca dei fatti in servizio e residente nel Milanese.

Secondo l'accusa, a dicembre del 2011 e del 2014, durante le vacanze di Natale, avrebbe abusato delle sue nipotine, di 8 e 4 anni, a casa della nonna delle due bimbe, sorella dell'imputato. Le loro confessioni hanno fatto scattare le indagini e aprire l'inchiesta della Procura di Catania.

L'uomo era stato arrestato nel 2015, poi ammesso agli arresti domiciliari. E' stato scarcerato nei mesi scorsi, con il divieto di avvicinamento alle vittime.