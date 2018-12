Violenza sessuale su minori: 14 anni a padre Pio Guidolin

E' stato condannato a 14 anni di reclusione e a pagare una provvisionale di 10 mila euro ciascuno alla decine di parti civili padre Pio Guidolin per violenza sessuale su minorenni. La sentenza, a conclusione del processo col rito abbreviato celebrato a Catania, è del Gup Giuseppina Montuori. La Procura aveva chiesto la condanna a 10 anni. Secondo l'accusa il sacerdote, arrestato il 1 dicembre del 2017 avrebbe cosparso dei 14enni di olio santo prelevato dai locali della sua chiesa, una parrocchia del popoloso Villaggio Sant'Agata, ammantando i suoi gesti di una valenza spirituale e proponendoli come 'atti purificatori' in grado di lenire le loro sofferenze interiori.

Uno dei ragazzini abusati avrebbe tentato il suicidio perché stanco di subire e da questo drammatico gesto sarebbero partite le indagini. Don Guidolin avrebbe anche millantato amicizie nella criminalità organizzata per far desistere alcuni genitori delle vittime dal proposito di denunciarlo.

Cospargeva i ragazzini con olio santo e ne abusava sessualmente, arrestato sacerdote

„ Le accuse della Procura

Misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un sacerdote, Padre Pio Guidolin, esercente il suo ministero presso una parrocchia di Santa Croce del Villaggio Sant'Agata, per violenza sessuale aggravata su minori. Le indagini hanno infatti consentito di accertare che, sin dal 2014, il sacerdote, sfruttando il suo ruolo e approfittando della condizione di particolare fragilità di diversi ragazzini (minori degli anni 14), provati da vicende personali che li avevano turbati, li aveva costretti a subire e compiere atti sessuali, cospargendoli con l’olio santo (prelevato dai locali della Chiesa), ammantando i suoi gesti di una valenza spirituale e proponendoli ai minori quali “atti purificatori”, in grado di lenire le loro sofferenze interiori. Fino a quando uno dei minori ha opposto resistenza rispetto alle azioni del sacerdote, rivelando gli abusi subiti negli anni. E' stato poi isolato dalla comunità di fedeli ed accusato di asserzioni calunniose nei confronti del religioso.

Prete abusava di minori, monsignor Genchi: "Dolore e sofferenza per i ragazzi" L'allontamento e il processo ecclesiastico

Una vicenda che getta un ombra oscura sull'operato del religioso, che è stata da subito presa in mano dalla Curia etnea che, dopo aver avuto contezza delle indagini in corso, ha assunto nei confronti di Guidolin alcuni provvedimenti cautelari. Come, ad esempio, l’allontanamento dalla Parrocchia e la collocazione del religioso in altra sede, privo di funzioni. Ma non solo. Secondo quanto fanno sapere gli uomini dell'Arma, sarebbe già iniziato un processo canonico da parte del Tribunale Ecclesiastico, allo stato pendente in grado di appello dinanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo la condanna in primo grado alla sanzione massima della riduzione allo stato laicale. A spiegare meglio la vicenda a CataniaToday è monsignor Salvatore Genchi, Vicario generale della Curia di Catania che, dopo essere stato informato dei fatti da alcuni parrocchiani, si è interessato della vicenda.

