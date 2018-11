Una messa al Duomo per la "Virgo Fidelis", patrona dei carabinieri

Stamani, al Duomo di Catania, si è svolta la celebrazione eucaristica in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri. Al rito religioso officiato dall’arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, hanno partecipato le massime cariche istituzionali cittadine e numerose autorità civili, militari e religiose, insieme ai familiari dei militari “vittime del dovere” ed ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La basilica era gremita in ogni ordine di posto da moltissimi fedeli e da tanti militari, tutti in servizio nei vari comandi della provincia etnea.