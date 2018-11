Virgo Fidelis, domani le celebrazioni per la patrona dei carabinieri

Domani mattina alle ore 11:00, con una Santa Messa nel Duomo di Catania, sarà commemorata la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, in suffragio anche delle anime dei Caduti.

Alla celebrazione, che sarà officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Catania, monsignore Salvatore Gristina, prenderanno parte le Autorità Civili e Militari della Provincia, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, gli Ufficiali, i Marescialli, i Brigadieri, gli Appuntati e i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania con i loro familiari, nonché i congiunti dei Militari “Vittime del Dovere”.

Nell’occasione saranno celebrati il 77° anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata Nazionale dell’Orfano, quest’ultima istituita per la prima volta nel 1996, che simboleggia per i Carabinieri e per l’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri) un momento di autentica vicinanza alle famiglie dei colleghi scomparsi.