Visita del Ministro Grillo a Catania, Giarrusso risponde ai sindacati

"Le parole con cui alcune sigle sindacali hanno commentato la visita del ministro della Salute Giulia Grillo negli ospedali di Catania denotano tutto il pregiudizio ideologico e la strumentalità della loro azione. Lanciano accuse infondate e allo stesso tempo addossano al ministro le grandi responsabilità che invece appartengono a chi ha governato in Italia, in Sicilia e a Catania negli ultimi decenni. Un autentico record quello dei sindacati". Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Giarrusso. "La verità - aggiunge il capogruppo M5S in commissione Antimafia - è che Giulia Grillo rappresenta bene il metodo di lavoro del Movimento 5 Stelle: va a visitare gli ospedali italiani, individua i problemi, che in Italia sono una montagna, e studia le soluzioni con le persone competenti. Lasciando da parte le polemiche sterili, il tatticismo e l'autoreferenzialità di chi da anni si disinteressa delle esigenze quotidiane dei cittadini. Il suo impegno per colmare i ritardi della sanità in Sicilia, in Calabria e in altre regioni del Sud è un atto di serietà", conclude il senatore catanese.