Visita del presidente Mattarella, i provvedimenti di chiusura al traffico veicolare

Per la visita del Capo dello Stato, il Comune d’intesa con la Questura e la Prefettura ha emanato un’ordinanza per delimitare l’interdizione al traffico di un’ampia zona limitrofa al Teatro Massimo Bellini, per consentire che le manifestazioni si svolgano nel massimo ordine e in sicurezza. Di seguito il provvedimento in dettaglio emanato dall’Ufficio Traffico Urbano.

Dalle ore 7:30 alle ore 13:00 di giorno 21 novembre 2019 e comunque sino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie e piazze: piazza Vincenzo Bellini; via Invalidi di Guerra; via Casa del Mutilato; via Teatro Massimo; via Landolina nel tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele II a piazza Vincenzo Bellini; via Leonardi; via Valle ; via Pulvirenti; via Mazza ;piazza Scammacca; via Sant’Agata ; via Sant’Orsola ;via Giuseppe Perrotta.

Dalle ore 7:30 alle ore 13:00 di giorno 21 novembre 2019 e comunque sino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie e piazze; via Michele Rapisardi; piazza Vincenzo Bellini carreggiata nord ed est (area recintata); via Maria Callas.

Dalle ore 22:00 di giorno 20 novembre 2019 alle ore 13:00 di giorno 21 novembre 2019 e comunque sino a cessate esigenze è istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze:via Monsignor Ventimiglia, dal civ. 19 a piazza Mario Cutelli; piazza Pietro Lupo; via Vittorio Emanuele II, da via Landolina a piazza San Placido; via Landolina, nel tratto tra via Vittorio Emanuele II a piazza Vincenzo Bellini; via Leonardi;via Valle; via Pulvirenti; via Mazza; piazza Scammacca; via Sant’Agata; via Sant’Orsola; via Giuseppe Perrotta; via Michele Rapisardi; via Invalidi di Guerra; via Casa del Mutilato; via Teatro Massimo; piazza San Placido; via Museo Biscari, nel tratto compreso tra la piazza Duca di Genova e via Landolina ; piazza Duca di Genova; via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Delle Finanze e via F. P. Frontini; via Antonio Coppola, nel tratto compreso tra la via A. di Sangiuliano e la F. P. Frontini.