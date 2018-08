Visita del Sindaco Pogliese al comando provinciale dei carabinieri

Il colonnello Raffaele Covetti ha incontrato, presso la caserma Vincenzo Giustino di Piazza Giovanni Verga, sede del comando provinciale, il Sindaco della città di Catania Pogliese.

Presenti all’incontro una rappresentanza di Ufficiali del Comando. Si è trattato del primo incontro istituzionale tra il comandante provinciale dei carabinieri ed il sindaco Pogliese dopo il suo insediamento a Palazzo degli Elefanti.

"Nel corso della visita, il primo cittadino ha rappresentato l’interesse dell’Amministrazione comunale a lavorare in piena sinergia con le forze dell’Ordine della città, auspicando che venga sempre più rafforzato il rapporto quotidiano tra le Istituzioni che trova concreto riscontro in un evidente sentimento di stima dei cittadini nei confronti della Benemerita per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti a tutela della sicurezza dei catanesi", si legge nella nota.

"In questa direzione, l’Amministrazione Comunale è fortemente intenzionata a continuare a lavorare con fiducia ed ottimismo senza peraltro mai sottovalutare le delicate problematiche del territorio legate a fenomeni che devono essere oggetto della massima attenzione. Il Comandante Provinciale ha sottolineato che l’Arma continuerà a contrastare, sempre più efficacemente, le criticità del territorio, con la distribuzione capillare dei reparti, fornendo risposte concrete alle esigenze di sicurezza della collettività", conclude la nota.

A fine incontro, il Colonnello Covetti ha ringraziato il primo cittadino della cordiale visita al Comando Provinciale dei Carabinieri e per l’attenzione e disponibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale nei confronti dell’Arma.