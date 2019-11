Visita viceministro Buffagni e futuro ST, la nota della Cisl

Dichiarazione di Pietro Nicastro (Segretario Generale FIM CISL Sicilia), su risultato incontro tra il management di STM e Buffagni del Mise: “Accogliamo positivamente quanto è emerso oggi dall’incontro tra il Top Management di STM e il sottosegretario al MiSE Buffagni. Gli investimenti fatti complessivamente di 830 milioni di euro, le assunzioni di oltre 450 persone, tra cui i 275 impiegati e 128 operai, confermano l’assunzione di responsabilità della Fim Cisl che ha colto nel 2017 l’opportunità che si presentava, contrattando e permettendo, grazie all’accordo dei turni estivi, l’accesso al lavoro di tanti giovani proprio nel momento in cui l’azienda decide di investire sulle nuove tecnologie come il SiC (dispositivi per l’auto elettrica)”. Gli investimenti in STM risultano essere i più alti in tutta la Sicilia e per la nostra Organizzazione Sindacale governare questi processi d’investimento confrontandosi costantemente con l’azienda sul loro impiego ci permettono di tutelare al meglio i lavoratori nell’evoluzione dei cambiamenti che si stanno realizzando nel sito catanese. L’acquisizione del Norstel sarà una ulteriore opportunità lavorativa che non dobbiamo farci sfuggire e allo stesso tempo continueremo ad attuare il nostro modello sindacale finalizzato a cogliere tutte le opportunità e di tutela per i lavoratori che rappresentiamo. Per Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl catanese: "ST è una delle aziende che è attenta ai giovani e che questo investimento, in un momento storico negativo dell'industria italiana e siciliana rappresenta una forte e positiva risposta all'occupazione giovanile e alla crescita sociale ed economica della provincia. La Cisl e la Fim di Catania lavoreranno, così come è stato per le ultime stabilizzazioni, affinche questo importante progetto si realizzi e di una ulteriore spinta al tessuto industriale catanese oltre che alla buona occupazione".