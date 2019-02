La centrale idroelettrica di Castiglione apre le porte ai visitatori

Dalle acque del fiume Alcantara, ogni giorno, viene prodotta energia pulita all’interno dell’impianto idroelettrico di Castiglione di Sicilia, in grado di soddisfare il fabbisogno delle comunità vicine in modo naturale, sicuro e sostenibile. Domenica 10 febbraio la centrale idroelettrica Alcantara di Enel Green Power, sita in contrada Gravà, aprirà le porte ai visitatori. I cittadini potranno così partecipare alle visite guidate previste sull'impianto nel corso della giornata.

Una occasione speciale per conoscere particolarità e curiosità della biodiversità alimentare siciliana e dei corretti stili di vita. L’accesso alla centrale è consentito solo previa registrazione dei visitatori che potrà avvenire al loro

arrivo oppure mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo energiadelterritorio@gmail.com, indicando il numero di partecipanti ed i rispettivi riferimenti anagrafici.