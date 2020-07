Vita notturna e prostituzione: controlli su 45 persone

Continua l'azione di controllo pianificata in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto. Il questore Mario Della Cioppa ha disposto una serie di servizi che hanno come obiettivo il contrasto alle diverse forme di illegalità e di abusivismo con particolare attenzione al centro storico. Nella serata di ieri, l’azione svolta col contributo del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica e della Polizia Locale, si è concentrata nelle zone della stazione centrale e del quartiere San Berillo (luogo diverse volte oggetto di attività straordinarie da parte della polizia). In particolare sono state setacciate via Ventimiglia, via Luigi Sturzo, Corso dei Martiri della Libertà, piazza Giovanni XXIII e via VI Aprile e piazza della Repubblica: non è solo il traffico stupefacenti che si cerca di contrastare ma qualsiasi altra attività illecità che determina un senso di insicurezza nei cittadini. I poliziotti hanno effettuato un controllo del territorio mirato anche al contrasto del fenomeno della prostituzione. Gli uomini della Polizia hanno proceduto al controllo di 45 persone, alcune in auto e alcune appiedate, di cui 4 accompagnate presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Sono state inoltre elevate diverse contravvenzioni per infrazione al codice della strada, tra cui 2 per inosservanza dell’uso del casco protettivo. Ulteriore presidio nella stessa zona è stato poi assicurato da pattuglie dei carabinieri e della fuardia di Finanza nel corso della notte. Questi servizi straordinari di controllo nella zona del centro storico, e in particolare nel quartiere San Berillo, proseguiranno nei prossimi giorni nelle ore serali e notturne ad opera di tutte le forze di polizia con pattugliamenti dedicati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.