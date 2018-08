"La nave Diciotti come una giostra. Tutti in fila per un giro a bordo. Con foto di gruppo sul ponte. In cerca di visibilità tra disperati. I veri profughi sono questi finti paladini della solidarietà". Così su Fb Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia, interviene sul caso dei migranti bloccati sulla nave Diciotti.