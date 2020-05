Vizzini, denunciato un pastore: nascondeva la marijuana nell’ovile

I carabinieri della stazione di Vizzini, con il supporto dello squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciato un 30enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, attivata un’attività infoinvestigativa per il monitoraggio del fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti in quel territorio, ritenevano che l’uomo potesse detenere droga. L’occasione per concretizzare i loro sospetti è stata data loro dall’esecuzione di una perquisizione effettuata, oltre che nell’abitazione, anche ad un ovile di sua pertinenza del denunciato. In particolare, l’evidente tentativo di confondere il fiuto dei cani nulla ha potuto con l’esperienza dei militari che, nascosto all’interno di un capannone tra i rifiuti, hanno trovato una busta contenente due involucri con 25 grammi di marijuana della cui presenza, manco a dirlo, l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

