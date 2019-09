Vizzini a secco: è colpa di un pensionato che danneggiava le tubature

I carabinieri di Vizzini sono riusciti ad identificare un 64enne pensionato di Taormina resosi responsabile, nei giorni scorsi, di danneggiamento e furto ai danni dell’acquedotto che assicura il servizio idrico alla cittadina. L’uomo era diventato il terrore dei vizzinesi che, da giorni, restavano con il rubinetto a secco.

Le indagini condotte dai militari, anche attraverso la visione di vari sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di bloccare la strana perversione dell’uomo che, in occasione di un controllo stradale a bordo della sua Fiat Panda, è stato trovato in possesso dai militari di due cartucce cal. 6,32, un machete, 2 asce, 12 frecce da balestra, un grosso coltello e vari attrezzi da lavoro. Nei giorni scorsi infatti, i tecnici dell’acquedotto avevano constatato che ignoti avevano tranciato un tubo di adduzione dell’acqua e rubato due contatori. In un’altra occasione, dopo aver scardinato due porte in ferro, avevano danneggiato un quadro elettrico ed una centralina idraulica, con conseguente interruzione del primario servizio pubblico. Il pensionato è stato così denunciato a piede libero.