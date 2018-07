Polizia arresta 38enne per evasione dai domiciliari

Ieri mattina, la polizia di Stato ha arrestato Lorenzo Giuffrida per il reato di evasione. In particolare, intorno alle ore 11:25, agenti delle volanti hanno effettuato un controllo a casa di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Tale controllo ha dato esito positivo in quanto, Giuffrida è stato trovato dagli operatori, fuori dalla sua abitazione. Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato per evasione ed è stato informato il Pm di turno, il quale ha disposto il rispristino degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 16 luglio 2018.