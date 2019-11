L'Udc ci riprova: nuova protesta per tariffe aeree a 50 euro

Domani, venerdì 29 Novembre alle ore 10.30, all'Aeroporto di Catania, si terrà una manifestazione sul "caro voli". Saranno presente il Senatore Antonio Saccone, firmatario dell'interrogazione parlamentare sulla questione, che sta diventando sempre più penalizzante per i siciliani, il coordinatore regionale Udc Decio Terrana e quello provinciale Alessandro Porto, per chiedere tariffe agevolate e biglietti a 50,00 euro per le rotte principali."Questa é la battaglia di tutti i siciliani - afferma Alessandro Porto - che devono far sentire la propria voce”. L'appuntamento per i giornalisti è alle 10.20 presso l'area partenze.