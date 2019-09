Marano (M5S) “Il governo regionale garantisca voli a basso costo"

È sulla soppressione dei voli low cost sulla tratta Catania – Roma e Palermo – Roma che interviene la portavoce del MoVimento Cinque Stelle Jose Marano. “Dal 1 ottobre una delle compagnie che negli ultimi anni ha assicurato il collegamento tra le due maggiori città siciliane e la Capitale non volerà più su queste tratte molto utilizzate da migliaia di passeggeri”, afferma la deputata pentastellata. “Adesso per tutti i siciliani, specie per quelli che lavorano a Roma, ci sarà meno scelta sugli orari e soprattutto nessuna scelta per la compagnia low cost con cui volare. Dal primo ottobre, infatti, a coprire il collegamento aereo tra la Sicilia e la Capitale rimarrà una sola compagnia di voli a basso costo e questo sta già determinando dei rincari, dovuti a tariffe supplementari applicate sui bagagli”.

“Da quando il governo Musumeci è in carica abbiamo sentito parlare tanto di continuità territoriale, compagnie aeree tutte siciliane, di tavoli tecnici e di politiche per ridurre i costi per chi parte e per chi arriva in Sicilia. Alla prova dei fatti, però, nulla è cambiato e a subire le conseguenze di questo immobilismo saranno, ancora una volta, i siciliani”.

“In attesa che di tutte le promesse sulla continuità territoriale fatte in questi anni di governo qualcuna si realizzi chiedo, per adesso informalmente, al presidente Musumeci e all’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone in che modo intendano scongiurare la stangata sulle famiglie dei tanti lavoratori che viaggiano sulle rotte Catania – Roma e Palermo – Roma. Della questione ho già informato il portavoce alla Camera e componente della commissione Trasporti, Luciano Cantone perché si faccia interprete, insieme al viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, - con cui parlerò a breve - del disagio dei passeggeri siciliani”, conclude Jose Marano.