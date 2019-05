Voli diretti a metà costo da Catania con Aegean Airlines

La compagnia aerea Aegean Airlines ha lanciato in questi giorni un’offerta che consente risparmi del 50 per cento su tutti i voli diretti. Gli aerei ellenici decollano da Roma, Bologna, Catania, Milano, Napoli e Venezia e sono previsti collegamenti per la Grecia e per le destinazioni internazionali. La promozione ha lo scopo di celebrare il ventesimo anniversario dalla costituzione della Aegean Airlines. Prenotando entro il 4 giugno 2019 si può usufruire di questa offerta per prenotare un viaggio invernale, con voli nel periodo compreso fra l’1 novembre 2019 e il 28 marzo 2020 (escluso il periodo 19.12.19 – 07.01.20).