Volo Perugia-Catania cancellato, la replica di Ryanair

Aveva fatto molto discutere l'odissea dei passeggeri del volo Perugia - Catania dello scorso 2 novembre. E' arrivata la replica della stessa Ryanair che ha fornito la sua versione dell'accaduto, chiarendo i contorni della vicenda: "Questo volo da Perugia a Catania è stato cancellato dopo che l'aereo in arrivo non è stato in grado di atterrare a Perugia a causa del maltempo (forte vento). Tutti i clienti interessati sono stati contattati tramite e-mail e SMS e sono stati informati delle loro opzioni di rimborso completo, riprenotazione gratuita sul primo volo disponibile o percorso alternativo".

"È stato organizzato - prosegue la nota - un transfer in pullman per far arrivare a Catania i clienti interessati, mentre a coloro che hanno scelto di non avvalersi di questa opzione è stato offerto un alloggio in hotel a Perugia. Ryanair ha espresso ai viaggiatori le sue più sincere scuse per questa cancellazione, che era completamente al di fuori del nostro controllo”.