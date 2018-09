Volo urgente dell'aeronautica militare da Catania per salvare un bambino

Un bambino di 9 anni in pericolo di vita è stato trasportato da Catania a Bergamo con un volo sanitario d'urgenza dell'Aeronautica militare. Un Falcon 900 del 31° stormo di Ciampino è decollato su richiesta della prefettura di Catania, pervenuta alla Sala situazione di vertice del Comando della squadra aerea, che ha autorizzato la missione.

Il velivolo, giunto a Catania per imbarcare il bimbo insieme a un équipe medica che lo ha costantemente assistito, è decollato intorno alle 11 per poi atterrare a Bergamo alle 14:15. Il piccolo è stato poi trasportato immediatamente all'ospedale ''E.Bosisio Parini'' per ricevere le cure necessarie.