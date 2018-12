Volontari della Lilt nelle corsie del Garibaldi per Natale

Anche quest’anno i volontari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Catania recheranno un augurio di buon Natale ai pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia medica, Radioterapia e all’Hospice “Giovanni Paolo II” dell’Ospedale “Garibaldi” di Nesima. Il consueto appuntamento prenatalizio è fissato per la mattinata di lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, dalle 9 e 30 in poi.

I volontari attraverseranno le corsie per regalare agli ammalati panettoncini e biscotti. Anche per quest’occasione, nell’ambito della collaborazione con il “Lennon Club”, la band dei “Leakers” – ribattezzata per l’occasione “Lilt band” – proporrà canti natalizi, anche della tradizione siciliana, accompagnandosi con chitarra, tromba e tamburello.