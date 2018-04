Volontari ospedalieri, nuova sede al Cannizzaro

È stata inaugurata oggi la nuova sede dei Volontari Ospedalieri Italiani all’interno dell’ospedale Cannizzaro. L’Azienda ha infatti destinato e consegnato all’associazione una stanza, al piano terra dell’edificio I (accanto a Geriatria), opportunamente adeguata e arredata su progetto dell’ufficio tecnico. Stamattina la benedizione impartita da don Giuseppe Scrivano e il taglio del nastro da parte della presidente Dina Castronovo e del direttore generale Angelo Pellicanò, alla presenza di vari direttori di unità operative, operatori dell’ospedale e tanti volontari.

A loro si è rivolto il dott. Pellicanò nel suo intervento: «Il ruolo che svolgete nei reparti è fondamentale per l’assistenza ai malati e con questa consapevolezza abbiamo voluto destinare all’associazione un locale che si propone come punto di riferimento, capace di favorire la collaborazione e la condivisione», ha detto il Direttore Generale. All’Azienda Cannizzaro e ai volontari sono andati i ringraziamenti della presidente Castronovo che, felice e commossa per il raggiungimento di un obiettivo a lungo inseguito, ha poi consegnato una targa in segno di riconoscenza al dott. Pellicanò. L’associazione VOI conta nell’ospedale Cannizzaro oltre 150 volontari ed è impegnata ogni giorno in numerosi reparti, a fianco agli ammalati.