I volontari ripuliscono il lungomare sino al porticciolo di Ognina

Il lungomare Ognina di Catania è stato ripulito. In tre ore di lavoro (dalle 16.30 alle 19.30), da Piazza Nettuno al porticciolo di Ognina, e in direzione opposta da Piazza Nettuno a Piazza Europa, gli attivisti dell'associazione Atlas, coadiuvati da Dusty che ha fornito loro gli strumenti necessari per effettuare la raccolta, hanno rimosso ben 31 sacchi di rifiuti differenziati: 8 contenenti la frazione plastica, 2 con imballaggi di carta e cartone, 4 con bottiglie e residui di vetro e 17 di rifiuti indifferenziabili, cioè di quelle frazioni che non possono essere avviate al riciclo.

Queste virtuose iniziative contribuiscono a sensibilizzare i cittadini e far capire che lavorando insieme (residenti, amministrazioni comunali e impresa di igiene ambientale), i risultati si ottengono e che per tenere puliti i luoghi in cui viviamo, ci vuole davvero poco. Sarebbe sufficiente rispettare le modalità e gli orari di conferimento. Concluse le operazioni di bonifica, i sacchi differenziati e i contenitori carrellati, sono stati ritirati dagli operatori Dusty.