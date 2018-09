Vulcania, quartiere invaso da rifiuti di ogni genere e micro-discariche

La zona di Vulcania è invasa dai rifiuti e proliferano ad ogni angolo micro-discariche. A denunciarlo è il comitato cittadino del rione che segnala una situazione di degrado, sporcizia e incuria.

"I residenti e i commercianti - afferma il comitato cittadino Vulcania - ci hanno segnalato le condizioni di degrado in cui versano alcune vie del quartiere come via M. Polo, Dei Salesiani, Orto dei Limoni, Largo F. Raciti, G. Russo, Torino, Milano e tante altre, nel complesso regna degrado e sporcizia. La via Dei Salesiani e viale Marco Polo zone conosciute, è ben note a coloro che in maniera costante perseguono l'hobby dell'inquinamento ambientale".

Tra i rifiuti ci sono tonnellate di laterizi e altro materiale edile, ma anche materassi, vecchie porte in legno, serbatoi di qualche vecchia auto, vecchi televisori e tanti sacchi di immondizia indifferenziata.

"Storie di ordinaria inciviltà, - dichiara Angela Cerri, presidente del comitato cittadino Vulcania - questo evidenzia uno scarso senso civico di molti ma anche una totale assenza di prevenzione e semmai repressione da parte dell'amministrazione comunale. Eppure esiste un regolamento che prevede controlli e pertanto invito l'organo competente a farlo rispettare anche utilizzando i vigili urbani specie nelle zone più interessate da questi problemi. Si chiedono interventi di pulizia straordinaria nel quartiere con la rimozione delle micro-discariche, interventi di riqualificazione con controllo del territorio e azione di contrasto alle micro-discariche. Azioni di prevenzione e controllo del territorio per evitare il crescente fenomeno di malcostume, con l'abbandono di rifiuti lungo le strade o spiazzi" .