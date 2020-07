Attivo il wi-fi gratuito in 9 piazze, Pogliese: "Internet servizio primario"

Piazza Duomo, piazza Stesicoro, piazza Università, piazza Dante, piazza Federico di Svevia, piazza Eroi d'Ungheria, piazza Europa e piazza Roma, costituiscono la prima rete attiva di hotspot wi-fi pubblici e gratuiti della città di Catania. “Un importante servizio per cittadini e turisti senza alcun costo per il Comune - ha detto il sindaco Salvo Pogliese- grazie a un finanziamento comunitario che siamo riusciti a ottenere per rendere sempre più moderna la città di Catania, in linea con altre realtà europee e quella più avanzata in Sicilia. Questa scelta è frutto anche di un confronto coi cittadini che si erano pronunciati positivamente e grazie alla Linkem siamo a riusciti a garantire nove siti di grande valenza tra cui Villa Bellini con una connessione garantita per tre anni. Ogni piazza -ha aggiunto il primo cittadino- è indicata da due cartelli che segnalano la zona wifi gratis in modo da accedere, senza password, ai servizi internet con lo smartphone o altri dispositivi, perché l’accesso alla rete va ormai considerato tra i diritti primari dell’individuo”. Ad attivare simbolicamente la rete wi-fi gratuita, insieme al sindaco da palazzo degli elefanti, hanno partecipato anche l’assessore alla Smart City Alessandro Porto e Stefano Zacutti, Wholesale and B2B Director di Linkem:”Ringrazio i tecnici comunali dei sistemi informativi e della Linkem - ha detto Alessandro Porto, assessore con delega alla Smart City- perché sono riusciti ad approntare un servizio importante in un’area molto vasta della città con poche risorse e con indicazioni dirette ai cittadini molto utili”.

“Il progetto WIFI4EU consolida il forte legame di Linkem con la città di Catania”, ha dichiarato Stefano Zacutti, Wholesale & B2B Director di Linkem, “siamo presenti con la nostra rete FWA sin dagli inizi della nostra attività e qui abbiamo iniziato l’upgrade al 5G installando la prima antenna Massive Mimo. Le tecnologie wireless sono sempre più centrali nella prospettiva del 5G e Linkem, leader nazionale del Fixed Wireless, è al fianco delle amministrazioni per lo sviluppo delle Smart City e dei servizi IoT. Grazie alle prtnership industriali e agli investimenti che stiamo realizzando in start up e PMI innovative, siamo pronti ad abilitare estese reti di sensori nelle città per supportare applicazioni smart in diversi campi dalla mobilità al monitoraggio ambientale“.

L’operazione catanese rientra appieno nella missione di Linkem, quella di garantire connettività sia alle grandi città sia alle aree più isolate, facendo leva sulle potenzialità del modello tecnologico Fixed Wireless, basato sulla complementarità tra la fibra ad altissima capacità e la flessibilità abilitata dalla tecnologia wireless. Linkem, infatti, è l’operatore 5G leader nell’erogazione di servizi Internet a banda ultralarga senza fili, Fixed Wireless Access (FWA). Fondata nel 2001, Linkem copre circa il 70% della popolazione grazie alla più estesa una rete di accesso radio proprietaria su frequenza licenziata di tipo 4G-Advanced e con cui si propone di portare il servizio di connessione FWA in tutte le aree del Paese ed è già presente in tutte le principali città italiane. Con più di 800 dipendenti e più di 650 mila utenti serviti, in costante crescita, Linkem ha avviato una serie di iniziative di Open Innovation al fine di supportare lo sviluppo dell’ecosistema 5G e accelerare la trasformazione digitale del Paese.