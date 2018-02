WonderLAD, Strano Spa illumina un sogno

Un conto alla rovescia lungo due mesi per dare ai bambini affetti di patologie oncologiche una “casa delle meraviglie” dove vivere esperienze normali e stimolanti durante le cure: il progetto WonderLad dell’associazione Lad onlus sarà affiancato dall’azienda Strano Spa fino al 31 di marzo, per stimolare un’ulteriore raccolta fondi che garantisca di terminarne il primo blocco.

La costruzione che sorge nel quartiere Barriera a Catania, infatti, prevede 1870 mq di “casa delle meraviglie” su un terreno di 17.500 mq. Attualmente sono state realizzate le fondazioni per l’intera costruzione, mentre i lavori del primo blocco sono nella fase finale; mancano circa 250 mila euro per terminare questa prima parte e renderla accessibile e fruibile dai piccoli pazienti.

“Il progetto WonderLAD è una ricchezza per tutta la nostra comunità territoriale e per la Sicilia in generale; vogliamo esserne parte integrante- racconta Nunzio Strano, fondatore e presidente dell’azienda catanese-. Per questo abbiamo deciso di mettere in gioco le relazioni della nostra impresa, chiedendo a tutti i partner e i clienti di affiancarci perché questo bellissimo sogno diventi presto realtà”. Dall’1 febbraio al 31 marzo, infatti, tutti gli acquisti effettuati dai clienti della Strano Spa, serviranno a destinare una quota al progetto WonderLad. I partecipanti godranno inoltre di un piccolo sconto.

Una missione volta a sostenere non solo la costruzione della casa, ma anche la visione umana di LAD Onlus, che mette insieme arte, psicologia e architettura per sostenere i bambini che affrontano una malattia grave o cronica.



“Attraverso l’arte - spiega la presidente della onlus, Cinzia Favara Scacco - lasciamo che i bambini malati ricontattino le parti sane e creative di sé stessi e sperimentino il piacere di dare corpo a quelle immagini interne, affinché ritrovino un ruolo attivo e produttivo. Totalmente immersi e concentrati sul processo creativo, la malattia sparisce e ritrovano le loro abilità e la loro identità. I risultati sono straordinari. Grazie allo straordinario aiuto della Strano SpA riusciremo a completare le ultime lavorazioni e questo sogno diventerà presto realtà.”

Il progetto architettonico è dello studio FrontiniTerrana achitects di Firenze, vincitore del concorso internazionale Lad Project for WonderLAD, ideato dall’architetto Emilio Randazzo e accompagna la mission sociale alla scelta ecosostenibile: dai materiali (come l’isolamento in sughero) ai costi di gestione limitati e ai consumi energetici ridottissimi, tutte le caratteristiche del progetto sono state scelte seguendo i principi della bioarchitettura, per tutelare il sistema immunitario fortemente compromesso dei giovani pazienti e garantire loro un ambiente sano dove poter svolgere attività artistiche, culturali, ludiche e di svago.

LAD Onlus nasce nel 2010 per garantire il “Cure & Care” in Oncologia Pediatrica. Arte, psicologia e architettura si uniscono per offrire il miglior supporto ai bambini e ai loro genitori. Nel 2011 l’associazione ha avviato il LAD Project, inaugurando nel 2015 il reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania ristrutturato a dimensione di bambino grazie a un concorso di architettura.

STRANO spa è da oltre 70 anni una delle principali aziende italiane nel settore delle forniture elettriche, elettro-industriali ed illuminotecniche. Fondata nel 1945 da Roberto Strano, l’azienda continua oggi ad operare nel segno della tradizione e della continuità, guidata dal presidente Nunzio Strano insieme ai tre figli Roberto, Giorgio e Dario. Cultura ed innovazione caratterizzano il mondo Strano spa che unisce in sé storia e modernità, rappresentando una delle realtà imprenditoriali più importanti d’Italia.