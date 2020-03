Writer 19enne beccato dalla polizia, denunciato

Nei giorni scorsi gli agenti delle Volanti hanno denunciato il 19nne L.D. per il reato di per imbrattamento e deturpamento di cose altrui. Il giovane writer era stato visto da alcuni automobilisti in tangenziale mentre era intento a disegnare su un muro di contenimento di proprietà dell'Anas. Sul posto sono intervnuti gli agenti che lo hanno trovato all'opera con alcune bombolette spray di vario colore.

Immediatamente è stato bloccato dagli agenti che lo hanno prelevato e condotto in Questura dov’è stato indagato.