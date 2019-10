Zerocalcare a Unicomics, il primo festival del fumetto satirico

Si svolgerà da mercoledì 16 ottobre a venerdì 18 ottobre, all' interno dei locali dell'Aula Studio Dusmet del Dipartimento di Scienze Politiche, ma l'evento è aperto alla città e prevede migliaia di partecipanti. Gratuito e aperto a tutti, immaginato e realizzato dagli studenti del “Coordinamento Universitario” e dal “Progetto UniLab – centro di studi e ricerca” si svolgerà in tre giornate tematiche in cui attraverso le arti illustrate principalmente, ma anche dibattiti, incontri e presentazioni di libri, si tratteranno i temi dell' attualità socio-politica.

"Abbiamo scelto 7 temi al centro della contemporaneità: contraddizione di genere, populismi, neofascismi, emergenza climatica, migrazioni, lotte e rivoluzioni" dichiara Benedetta, studentessa di Scienze della Formazione. Tre giornate imperdibili: 16 ore al giorno per oltre 100 tavole in esposizione, 30 artisti da tutta Italia che produrranno in estemporanea, lezioni e workshop, spettacoli teatrali unici, incontri e dibattiti. Tra i più attesi Zerocalcare e Chiara Rapaccini di Amori Sfigati, ma anche Fogliazza con il suo spettacolo su Vittorio Arrigoni. Conclude Benedetta: "UniComics si basa solo sulla volontaria disponibilità delle persone che ne hanno compreso ed abbracciato lo spirito ed è assolutamente noprofit. Unict ha voluto patrocinare l'evento e docenti di diversi dipartimenti si sono messi a disposizione per gli incontri e i dibattiti,infine con l' Accademia di belle arti abbiamo costruito i workshop mattutini. Vogliamo che l'Università diventi fucina di scambio e cultura, in cui gli studenti giochino un ruolo centrale; con questo evento crediamo di esserci riusciti."