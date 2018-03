Spaccia marijuana a Zia Lisa: arrestato 19enne

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato un 19enne, catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera i militari hanno notato il giovane, conosciuto alle forze di polizia, nel villaggio Zia Lisa, proprio nei pressi della propria abitazione cedere delle bustine ad occasionali “clienti”, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro.

Immediatamente intervenuti i militari hanno bloccato e perquisito il pusher trovando e sequestrando 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi. L’arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.