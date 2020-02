Zia Lisa, sequestrato "autosalone" abusivo di fronte il cimitero

Un vero e proprio "autosalone" abusivo sulla strada e totalmente illegale. A smantellarlo gli agenti della polizia di Catania durante un controllo effettuato nella zona di Zia Lisa dinanzi il cimitero. Due uomini avevano occupato abusivamente parte della strada per esporre in vendita diverse auto, tutte prive di assicurazione e che intralciavano il traffico.

Sono stati quindi sanzionati per la mancanza dell'assicurazione e le autovettura lasciate in conto vendita sono state sequestrate giudizialmente. I gestori di detta attività abusiva sono stati altresì indagati per il reato di invasione di terreni e uno di questi, pluripregiudicato, anche per truffa aggravata perché percepiva il sussidio della carta Rei in maniera illecita.