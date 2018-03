E' ai domiciliari, ma spaccia dalla finestra di casa: arrestato

I carabinieri di Librino hanno arrestatoa il 22enne catanese Simone Alessandro Russo, per spaccio di sostanze stupefacenti. Quell’afflusso anomalo di giovani verso l’abitazione del detenuto non è passato inosservato ai militari di pattuglia i quali, dopo un breve periodo di osservazione, grazie al quale hanno visto che il giovane passava dalla finestra di casa, al pianoterra, ai clienti, hanno scelto il momento favorevole per fare irruzione nell’appartamento e bloccare il pusher mentre tentava di disfarsi di circa 10 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi. La droga, insieme a del materiale utile al confezionamento delle dosi, è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato ai domiciliari.