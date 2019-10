Zoetis riceve da Fm global il prestigioso riconoscimento “Site award - rischio altamente protetto (hpr)"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Catania, 23 ottobre 2019 - ZOETIS, azienda leader nel settore della salute animale, è lieta di annunciare l’ottenimento del prestigioso riconoscimento “SITE AWARD - RISCHIO ALTAMENTE PROTETTO” (HPR) per il suo sito produttivo di Catania. L’ottenimento dello Status HPR riconosce a ZOETIS di aver adottato i più alti standard di settore per la prevenzione dei rischi nel proprio stabilimento. FM Global è la compagnia assicurativa di fama internazionale specializzata nel ramo danni e grandi rischi industriali, che supporta aziende come ZOETIS nella riduzione all’esposizione a possibili perdite, rafforzando la propria resilienza. FM Global è, infatti, specializzata nella copertura da rischi catastrofali (incendio, alluvioni, allagamento) e guasti meccanici ed elettrici nonché nella consulenza ai siti produttivi per il raggiungimento di un più elevato livello di protezione dai rischi. L’ottenimento del Site Award dimostra l'impegno di ZOETIS nei confronti della Loss Prevention presso i propri stabilimenti produttivi. "Questo riconoscimento è molto importante per noi", ha commentato Nicola Torre, General Manager and Site Leader presso Zoetis Manufacturing Catania, "Prendiamo molto seriamente la sicurezza sul lavoro. Anche il più piccolo rischio passibile di esporre a pericolo persone, risorse o l’ambiente è per noi un rischio di troppo che vogliamo, quindi, prevenire. Credo che la certificazione ricevuta da FM Global dimostri il costante impegno di ZOETIS alla sicurezza e alla prevenzione”. Proteggendo il proprio sito dall'interruzione dell'attività cagionata da possibili danni, ZOETIS Manufacturing protegge la capacità produttiva dei propri impianti assicurando continuità alla fornitura dei propri servizi ai suoi Clienti. "Lo Status HPR è il maggior riconoscimento che un sito produttivo può ricevere, e il suo ottenimento non è cosa semplice”, ha detto Alan Brewer, Vice President MFA / API Operations “Il sito produttivo di Catania è il primo stabilimento ZOETIS in Europa ad essere stato insignito di questa onorificenza; siamo pertanto lieti e orgogliosi di ricevere questo premio”. Nella propria valutazione, FM Global si è concentrata su due aspetti principali: protezione dal rischio incendio e guasto dei macchinari. L’azienda ha valutato positivamente anche best practice, procedure e profili di sicurezza sia per i dipendenti che per terze parti. L’ottenimento dello Status HPR da parte dello stabilimento di Catania è stato il frutto di un’accurata analisi del rischio svolta da FM Global su tutte le strutture e gli edifici principali. Durante l’audit annuale, infatti, FM Global analizza scrupolosamente il profilo prevenzione danni garantendo così il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza presso il sito. "Questo straordinario successo è il risultato dei nostri continui sforzi e della particolare attenzione che prestiamo al profilo sicurezza nel sito di Catania", ha aggiunto Nicola Torre "Vorrei, infine, cogliere quest’occasione per esprimere la mia gratitudine a tutti i dipendenti del sito di Catania; è solo attraverso l’impegno di tutti che siamo riusciti ad ottenere lo Status HPR per il nostro stabilimento. Questo impegno, e il risultato raggiunto, mostrano chiaramente quali sono i punti di forza di ZOETIS e il valore aggiunto che l’azienda è in grado di portare ai propri Clienti”. Ad assegnare il riconoscimento a Zoetis Manufacturing Catania, Laurie Erickson, Zoetis Director of Corporate Insurance, insieme a Manfred Rojas e Mercedes Powers di FM Global. La cerimonia di premiazione si è svolta presso lo Stabilimento ZOETIS di Catania alla presenza della Direzione aziendale, delle Organizzazioni Sindacali e di Confindustria Catania rappresentata dal tesoriere Saretto Leonardi. # # # ZOETIS è l’azienda leader nel settore della salute animale, dedita a fornire supporto ai propri clienti e alle loro attività. Forte dell’esperienza maturata in oltre 65 anni di attività nel settore del benessere animale, ZOETIS è impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci e vaccini per uso veterinario a cui si affiancano diagnostici, test genetici, bio-dispositivi e un'ampia gamma di servizi. ZOETIS supporta veterinari, allevatori e chiunque si prenda cura degli animali, sia da reddito sia da compagnia, mediante la vendita dei suoi prodotti in oltre 100 Paesi. Nel 2018, l’azienda ha realizzato un fatturato di 5,8 miliardi di dollari e conta circa 10.000 dipendenti. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zoetis.com

