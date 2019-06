Zona Giarre, controlli e multe per lavoratori in “nero”

I carabinieri della stazione di Riposto, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del Lavoro e personale dell’Asp di Giarre, hanno eseguito controlli straordinari per arginare il fenomeno dei lavoratori in “nero”, eseguendo svariate attività ispettive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero, presso un noto chiosco-bar del lungomare, constatando anche altre irregolarità sul conto di quattro lavoratori di un noto ristorante affacciato sul mare. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a circa 33 mila euro, mentre le imposte recuperate sul fronte assistenziale, raggiungono gli 11 mila euro; contestualmente sono state imposte le prescritte sospensioni delle attività imprenditoriali.