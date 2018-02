Zona Industriale, il sindaco Bianco incontro l'onorevole Berretta

Incontro oggi in Municipio tra il sindaco di Catania Enzo Bianco e l’on. Giuseppe Berretta per discutere in particolare della zona industriale. Il Sindaco ha illustrato “i progetti presentati, finanziati e in alcuni casi già banditi grazie al Patto per Catania, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e illuminazione di quella zona”, evidenti disagi per le aziende aziende nazionali ed estere”.

L’On. Berretta ha sottolineato “la grande importanza del rilancio del settore industriale la cui gestione, per anni, é stata inopinatamente centralizzata dalla Regione dopo la cancellazione delle Asi, con evidenti disagi per aziende e lavoratori.

Il parlamentare ha chiesto il massimo impegno per il settore, ringraziando l’amministrazione comunale e apprezzando i progetti previsti nel Patto.