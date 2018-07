Zuccaro: "Polizia postale ha grande acume, a Catania team preparato"

"Il tema della sicurezza del commercio e del traffico on line è un tema fondamentale per assicurare uno sviluppo in generale de economia del Paese visto che ormai su Internet viaggia gran parte dei rapporti commerciali e di acquisti del Paese". Lo ha affermato, incontrando i giornalisti in merito all'operazione "Sim Swap Fraud" il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. "Sappiamo però - ha aggiunto il magistrato - che è un sistema nel quale è moto facile che vi siano delle truffe effettuate in maniera molto sofisticata ed investire su questo campo da parte di forza di polizia specializzate é assolutamente una priorità se vogliamo un decollo e uno sviluppo economico che tenga conto dell'evoluzione degli aggiornamenti. La Polizia Postale italiana questo lo fa con grande acume e Catania si avvale di uno dei più preparati team in questo settore". "Se si diffonde la consapevolezza del fatto che vi sono questi rischi e che non vi sono forza di polizia che sono adeguatamente in grado di contrastarli - ha concluso il procuratore di Catania - il commercio ne subirà conseguenze negative notevolissime e quindi l'itero sistema Paese subirebbe un danno economico rilevante".