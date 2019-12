Pranzo di Natale: una bevanda "magica" per smaltirlo

Il pranzo di Natale e la vigilia non sono certo "imprese" gastronomiche da poco. Qualsiasi cosa vi dicano, non esistono rimedi efficaci per smaltire tutto in poco tempo. E' possibile tuttavia aiutare il nostro organismo a purificarsi, espellendo i liquidi in eccesso. Una semplice tisana con acqua, cetriolo, limone e zenzero in infusione per almeno 20 minuti, non potrà farvi che bene. Se volete è possibile aggiungere qualche cubetto di ghiaccio per renderlo simile ad un cocktail analcolico. Aggiungete anche qualche foglia di menta per un tocco di fresco aroma. Lo zucchero, ci spiace dirlo, è bandito!