Come riciclare il panettone creando una torta di mele

Avete già fatto incetta di dolci e vi ritrovate la casa piena di panettone dopo aver affrontato Natale e Capodanno? Niente paura, le ricette per "riciclare" questo gustoso dolce non mancano. Vi proponiamo una ricetta semplicissima, a base di crema pasticcera e mele.

Tagliate innanzitutto il panettone a fette sottili, alte non più di tre centimetri, e disponetele in una teglia. Potete ora aggiungere un liquore a vostro piacimento, come il brandy o del whisky secco se volete un sapore più deciso. Per la crema pasticcera servono 500 ml di latte, 5 tuorli d'uovo, una bustina di vaniglia, mezza scorza di limone, 130 grammi di zucchero e 40 grammi di amido di riso. Accendete il fuoco portando ad ebollizione il latte e un composto ricavato a parte, unendo zucchero, uova, amido di riso, vaniglia e limone. Mescolate in continuazione fino ad addensare e lasciate riposare. Quando la crema sarà pronta, potete versarla sopra la base di panettone. Aggiungete quindi delle fettine di mele e spolverate con lo zucchero a velo, prima di servire.