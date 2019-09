Gluten Free Class al “Karol Wojtyla”: un'anticipazione con la ricetta "Timballi di pasta"

Riparte ad ottobre Gluten Free Class, il progetto di formazione sulla ristorazione senza glutine organizzato da Dr. Schär Foodservice nelle scuole alberghiere d’Italia. Volto alla formazione dei futuri professionisti, in questa seconda parte dell’anno Gluten Free Class affronterà ricette scenografiche esplorando tutti i sapori autentici del Mediterraneo, per dimostrare ancora di più tutte le potenzialità della cucina senza glutine. E lo farà avvalendosi della collaborazione con lo chef specializzato in gluten free Carlo Le Rose. Dopo il tour del primo semestre che ha interessato il nord e il centro Italia, Gluten Free Class questo autunno si sposterà al Sud: il 24 ottobre a Catania presso IPSSEOA “Karol Wojtyla”.

Ed ecco un "assaggio" con la ricetta TIMBALLI DI PASTA di Carlo Le Rose

TEMPO DI PREPARAZIONE: 2h circa

DIFFICOLTÀ: Media

INGREDIENTI:

500g Penne Schär

100g prosciutto cotto

100g mozzarella

70g salame dolce

Sale qb

Per la besciamella:

500ml latte

50g Farina di Riso Schär

50g burro

1 pizzico pepe

Sale qb

Per la pastella:

160g Farina di Riso Schär

20g olio EVO

3g sale

230ml di birra senza glutine

PROCEDIMENTO:

Preparare la besciamella mettendo in una pentola il burro con la Farina di Riso Schär. Far sciogliere creando il classico roux. Successivamente mettere sul fuoco e aggiungere delicatamente il latte preriscaldato e iniziare a mescolare sino ad ottenere un composto liscio e cremoso. Aggiustare di sale e pepe. Coprire il composto con una pellicola, facendo dei buchi per far fuoriuscire l’umidità.

Cuocere le Penne Schär, farle raffreddare ed unirle al prosciutto cotto, salame, mozzarella tagliata a julienne e alla besciamella.

Mettere il composto in una teglia e far riposare per circa 1h30 in freezer.

Preparare la pastella unendo tutti gli ingredienti e con una frusta da cucina amalgamarli tra di loro.

Una volta fatto raffreddare il composto, creare le forme desiderate con un coppa pasta.

Immergere le frittatine nella pastella e cuocere in olio bollente.