Dal palco di torino i trend per la primavera di Toni Pellegrino

Come sarà la Primavera/Estate 2018 per Toni Pellegrino? Lo scopriremo al Pala Alpitour di Torino domenica 18 e lunedì 19 febbraio in occasione di Color Consultation - Wella Collection Show 2018, kermesse che svelerà le novità taglio, colore e styling per la bella stagione. Direttore creativo del gruppo The Best Club by Wella, Toni Pellegrino mantiene il riserbo sui contenuti della nuova collezione, ma dà alcuni indizi sull’evento che lo vedrà tra i protagonisti più attesi all’ombra della Mole Antonelliana. Insieme con i neodirettori tecnici del gruppo, Eveline Pellegrino e Salvo Binetti, l’hairstylist siciliano promette di portare sul palco torinese uno show ad alto tasso di colore. “Stiamo preparando un grande show. Non posso dare anticipazioni, ma vi prometto uno spettacolo con molto colore. La nostra sarà un’estate all’insegna dell’ispirazione che arriva dalla natura – spiega Pellegrino - nelle sue forme più varie e più belle. Sarà un omaggio molto sentito sia al creato che all’arte.” Sul palco del Pala Alpitour insieme con i fratelli Pellegrino e con Salvo Binetti saliranno anche Alessio Larghetti, Leo Libardi, Antonello Lotito, Luca Morellato, Roberto Spano e Luigi Vernengo, membri del team creativo The Best Club. Da sei stagioni Toni Pellegrino è uno dei volti più amati del pomeriggio di Rai 2 grazie alla partecipazione a “Detto, Fatto”, programma condotto da Caterina Balivo. Dividendosi tra i saloni di Catania e Modica, ha messo in archivio diverse partecipazioni alla Settimana della Moda Milanese e alla London Fashion Week, ed è stato impegnato nel backstage delle sfilate di Miu Miu, Calvin Klein, Missoni, Prada, Antonio Marras, Vivienne Westwood, Capucci e Mario Dice.