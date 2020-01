James Cosmo, dal "Trono di spade" a Catania per girare un film

James Cosmo, attore della famosa serie tv “Il trono di spade” e, tra gli altri, anche del celebre Trainspotting, è atterrato a Catania. Nel capoluogo etneo si stanno infatti svolgendo in questi giorni le riprese del film drammatico “Breath”, e Cosmo è inserito nel cast. Il regista catanese Giovanni Marzagalli, in arte John Real, sta portando avanti le registrazioni del lungometraggio, a breve in uscita in Italia con la distribuzione di Cecchi Gori Entertainment. Nel 2011, Marzagalli ha vinto il Globo D’Oro all’età di 21 anni, dopo essersi formato presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna e la UCLA di Los Angeles.