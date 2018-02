Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

De Agostini Scuola arriva a Catania per una giornata formativa sull’insegnamento della lingua Inglese: “iDeA days” Convegno gratuito rivolto ai docenti della scuola secondaria. Focus sul nuovo decreto ministeriale che prevede il test Invalsi Inglese per l’Esame di Stato della scuola secondaria inferiore. Catania | 5 marzo Plaza Hotel Viale Ruggero di Lauria 43 De Agostini Scuola S.p.A., editore in campo scolastico e Ente formatore accreditato MIUR lancia una nuova sfida organizzando un ciclo di tre giornate formative, su territorio nazionale, focalizzate sull’insegnamento della lingua inglese. L’iniziativa dal titolo “iDeA days” e rivolta ai docenti della scuola secondaria di I e II grado, vede la prima tappa a Francavilla al Mare (Chieti) il 26 febbraio, prosegue a Catania il 5 marzo e si chiude a Milano il 7 marzo. La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito De Agostini Scuola (http://deascuola.it/inglese2018) e sulla nuova piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. attivata dal MIUR nel 2017 (www.istruzione.it/pdgf/). L’obiettivo dei convegni, che prevedono una sessione plenaria al mattino e mini talk di approfondimento nel pomeriggio, è quello di trasferire ai docenti metodologie di insegnamento della lingua Inglese innovative utili a favorire un apprendimento attivo e una didattica appassionante che risvegli la curiosità e l’interesse nei giovani. Tra le tante tematiche affrontate si evidenzia lo sviluppo delle competenze del XXI secolo e le Life Skills attraverso mezzi quali video, mappe, schemi finalizzate all’aggiornamento professionale del docente in base alle reali esigenze del mondo della scuola. Un’attenzione particolare è rivolta al tema degli Invalsi e al nuovo decreto ministeriale che prevede, dall’anno in corso, il test Invalsi Inglese per l’Esame di Stato della scuola secondaria inferiore. La sessione plenaria si focalizza sulla domanda “In che modo i docenti possono supportare e indirizzare allo studio della lingua Inglese gli studenti del 21esimo secolo? la tecnologia ha aperto un infinito numero di nuove opportunità di apprendimento ma gli studenti ne sono realmente a conoscenza? Attraverso esempi pratici e concreti, il prof. Russell Stannard (fondatore di www.teachertrainingvideos.com e trainer associato NILE) si concentra sulla disamina di strumenti semplici ed efficaci capaci di incoraggiare gli studenti a diventare discenti più autonomi beneficiando dell'enorme espansione delle opportunità di apprendimento oggi fruibili. I workshop pomeridiani, tenuti da insegnanti madrelingua esperti in didattica offrono ai docenti esempi pratici sull’utilizzo di innovative metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua Inglese: life skills e strumenti per diventare “life long learners”, Flipped Classroom (la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienziali, dibattiti e laboratori), la lettura quale strumento basilare per l’apprendimento della lingua, l’insegnamento dell’inglese attraverso la musica, l’uso dei video come strumenti didattici, il test Invalsi (lettura e ascolto). La partecipazione ai convegni prevede esonero ministeriale e attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. È anche propedeutica al conseguimento di un’Unità Formativa, come indicato nel Piano Nazionale per la Formazione Docenti 2017-2018. De Agostini Scuola De Agostini Scuola è uno dei principali operatori di editoria scolastica in Italia, con una produzione rivolta a scuole di ogni ordine e grado. I marchi di De Agostini Scuola sono: De Agostini, Petrini, Garzanti Scuola, Garzanti Linguistica, Marietti Scuola, Valmartina, Theorema Libri, Liviana, Ghisetti&Corvi, Cedam Scuola, Cideb e Black Cat. L’offerta universitaria è affidata a UTET Università, CittàStudi e ISEDI. De Agostini Scuola è presente online con deascuola.it (contenuti digitali integrativi, eBook, portali e applicazioni), garzantilinguistica.it (dizionari linguistici), blackcat-cideb.com (materiali per l’apprendimento delle lingue) e dealearning.it (corsi di lingue online), e ha una capillare presenza sui social media. Ente Formatore accreditato dal MIUR dal 2013, organizza corsi di formazione per il personale docente delle scuole: nell’anno scolastico 2016-2017 sono stati organizzati oltre 320 seminari formativi sul territorio nazionale che hanno coinvolto più di 25.000 insegnanti (+9% rispetto al 2016). Inoltre De Agostini Scuola organizza in tutta Italia, dal 2015, cicli di convegni formativi gratuiti per docenti con la collaborazione di alcuni tra i massimi esperti della didattica. Nel 2017 per andare incontro alle sfide lanciate dal Piano per la Formazione dei docenti 2016-19 è nata Dea Formazione, una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, volta all’erogazione di progetti formativi ad alto valore aggiunto che, nella logica di una formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sono pensati per lo sviluppo professionale continuo del corpo docente.