60 anni Despar per un 2020 pieno di iniziative ed eventi

Eventi speciali, iniziative sul territorio, un tour che coinvolgerà più tappe nell’isola ma soprattutto attività dedicate ai clienti, promozioni particolari e un simpaticissimo gioco a premi sull’app che caratterizzerà l’intero anno 2020. Si festeggeranno così, in Sicilia, i primi 60 anni di Despar, forti anche dei dati più recenti che attestano la crescita di mercato per le insegne Despar, Intespar ed Eurospar rappresentate dalla consortile Ergon, sempre più leader nel mondo della grande distribuzione. Sono queste le sorprese annunciate a Catania, al Romano Palace Hotel, durante la convention annuale dei punti vendita diretti e affiliati Ergon, servita a presentare il piano marketing e la programmazione per il 2020.

Come è stato illustrato da Concetta Lo Magno, responsabile marketing Ergon, e rimarcato dagli altri colleghi intervenuti, la consortile Ergon conquista ulteriori spazi in Sicilia grazie a nuovi punti vendita e ad attività immaginate per soddisfare, con la massima attenzione, le tante esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla qualità dei prodotti e con richieste diversificate come il biologico e il gluten free.

E per le nuove attività sono programmate offerte speciali in volantino, con focus sui prodotti a marchio. Attesissimi tornano anche i buoni spesa che premiano la clientela consentendo di ottenere 5 euro ogni 25 euro di spesa. Per un pieno coinvolgimento della clientela saranno ulteriormente implementate le funzioni dell’app “Despar Sicilia” (c’è già una sezione dedicata al sommelier virtuale che permette di offrire facili informazioni dettagliate sui vini) con un nuovo concorso che si richiama proprio al compleanno speciale Despar. Proprio dall’app sono stati erogati dal 2017 al 2019 oltre 350 mila buoni spesa e più di 280 mila coupon sconto assieme a migliaia di punti ottenuti attraverso i giochi e la scansione dei qr code presenti sui volantini.

Anche per il 2020 Ergon guarda alla sostenibilità ambientale e lo fa, insieme a Despar, riducendo gli imballaggi e utilizzando incarti riciclabili o biodegradabili.

Durante la serata si è infine parlato dell’attività di promozione che sarà molto orientata sui canali digital coinvolgendo più fasce di consumatori, anche i giovani.

Prima di un momento di assoluto divertimento con l’attore comico Giovanni Cacioppo, a concludere gli interventi è stato il Dott. Gianni Cavalieri, presidente Ergon e vicepresidente Despar Italia, che ha sottolineato il grande progetto di Ergon, sempre più presente e a fianco dei consumatori nonostante le difficoltà di mercato. “Abbiamo ottenuto ottimi risultati – ha detto Cavalieri – Il 2019 è stato un anno che ci ha dato tante soddisfazioni e siamo riusciti a superare anche le difficoltà che si sono presentate. Il progetto Despar Italia è, come nel resto del mondo, di assoluta rilevanza. Ogni giorno serviamo ben 13 milioni di clienti in tutto il mondo. Un grande risultato”.