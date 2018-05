Agricoltura, Bianco sottoscrive un programma con la Coldiretti

"Migliorare ancora la proficua collaborazione esistente fin dall'inizio della sindacatura". Questo, ha spiegato Enzo Bianco, lo scopo del nuovo impegno sottoscritto con il presidente di Coldiretti Catania Giovanni Pappalardo nel corso di un incontro, alla presenza del direttore Giuseppe Campione, svoltosi sotto un gazebo in piazza Giovanni Verga, durante il mercato di Campagna Amica.

"Proprio il progetto di Campagna Amica - ha detto Bianco - è stato centrale nella collaborazione tra la nostra Amministrazione e Coldiretti: un incontro senza intermediazioni tra i cittadini consumatori e i produttori, coloro quali vengono qui a vendere i propri prodotti a chilometro zero e di grande qualità". Nel programma sottoscritto sono elencate alcune proposte per l'agricoltura e l'agroalimentare catanese che spaziano dalla questione irrigua e dei consorzi di bonifica alla problematica delle agromafie, dei furti di attrezzature e prodotti in azienda e la necessità di tracciare la filiera agroalimentare proveniente dall'estero.

"Le richieste - ha spiegato Bianco - hanno il fine di migliorare ancor di più una collaborazione già esistente fin dall'inizio della sindacatura e proficua. Per esempio per consentire ai ragazzi delle scuole di mangiare non merendine confezionate ma prodotti freschi del nostro territorio. Ho anche spiegato che Catania è avanti nel progetto di portare acqua irrigua nelle campagne. E nell'articolato programma di collaborazione ci sono altri strumenti per consentire a queste meravigliose persone che si occupano agricoltura di lavorare nel modo migliore e di promuovere i prodotti di qualità anche con iniziative come quella, organizzata da Coldiretti nazionale, che si terrà a Catania nel prossimo mese di novembre".

L'iniziativa fa parte del tour per portare "la campagna in città" che ha già toccato Milano, Napoli e Bari. Sarà creato, su quasi due ettari di superficie, un Villaggio Coldiretti, con i mercati Campagna Amica, una fattoria didattica con animali dedicata ai bambini, e spazio allo street food.