Bando Estate INPSieme 2020: pronti i pacchetti EF

Il bando Estate INPSieme 2020 è uscito e già molte famiglie e studenti italiani si stanno muovendo per capire come sfruttare questa opportunità per permettere ai propri figli di vivere un’esperienza all’estero.

Cos’è Estate INPSieme?

Il bando Estate INPSieme è il programma di vacanze studio di INPS rivolto ai figli di pensionati o dipendenti statali (o equiparati), che frequentano la scuola superiore. Conosciuto anche come, Valore Vacanze INPDAP, offre 25.430 contributi per trascorrere un soggiorno studio all’estero finalizzato all’apprendimento di una lingua straniera.

I contributi che arrivano fino a 2000€ permettono a molti ragazzi di vivere una vacanza studio estiva senza costi aggiuntivi e, soprattutto, realizzano il sogno di una vita: viaggiare verso destinazioni come New York, Londra, San Francisco e molte altre. Per questo motivo EF Education First mette a disposizione numerosi pacchetti pensati ad hoc per Estate INPSieme ed aiuta gli studenti e le loro famiglie nel percorso di iscrizione e nella scelta della destinazione.

Come partecipare

La procedura prevede una prima fase di richiesta di borsa di studio per Estate INPSieme da effertuarsi presso INPS e una successiva fase, se si rientra in graduatoria, nella quale sarà possibile scegliere l’organizzazione con la quale trascorrere il soggiorno all’estero. Ecco le date previste:

• Pubblicazione Bando INPS: 7 febbraio 2020

• Invio della domanda: dalle ore 12 del 18 febbraio 2020 entro le ore 12 del 10 marzo 2020

• Pubblicazione graduatorie: entro il 9 Aprile 2020

• Caricamento della documentazione: entro il 4 Maggio 2020

Se non si rientra nella prima graduatoria, esiste una seconda possibilità: INPS procederà co un eventuale scorrimento delle graduatorie entro il 15 maggio 2020.

A chi rivolgersi e cosa fare quindi

La scelta dell’organizzazione giusta è fondamentale per vivere il soggiorno studio all’estero al meglio. Per questo è consigliabile scegliere organizzazioni affidabili, con esperienza e che offrono corsi di alta qualità. EF Education First da anni è leader nel settore dei viaggi studio e corsi di lingua all’estero e anche quest’anno è già all’opera per aiutare migliaia di studenti a realizzare il proprio sogno. Tramite il sito di EF, le famiglie avranno a disposizione consulenti linguistici che le aiuteranno nella scelta della destinazione e, soprattutto, nella procedura di iscrizione e sulle date importanti per partecipare al bando.