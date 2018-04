A "Buono a Sapersi si parla di pesce spada: ecco quando

DAVIDE VALSECCHI, esperto ittico, spiegherà le caratteristiche del pesce spada, dando consigli utili su come usarlo in cucina.

MARIA CASSANO, nutrizionista, illustrerà le proprietà benefiche del pesce spada, con un occhio alle preparazioni più salutari.

Il Professor ANTONIO CARBONE, Docente di Urologia all’Università “Sapienza” di Roma, motiverà l’importanza del potassio contenuto nel pesca spada per attenuare le coliche renali.

MASSIMO MARTINA, maestro di cucina, preparerà tre salse per condire il pesce spada. Gli farà eco la collega CRISTINA LUNARDINI, che, invece, proporrà tortini di pesce spada con verdure al lime.

Non mancherà un collegamento con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di una pescheria a Milazzo (Messina), alla scoperta della tradizione del pesce spada.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del mercato “Orientale” di Genova.