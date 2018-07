Caduta dei capelli: cause e soluzioni

La caduta dei capelli è un fenomeno che interessa uomini e donne con modalità diverse ma con numeri importanti, anche fra i più giovani. Comunemente siamo abituati a pensare al problema della perdita dei capelli, come ad un fenomeno prettamente ereditario e che interessa principalmente gli uomini. Nulla di più errato. Si tratta infatti di un pensiero comune basato su un falso mito: la calvizie ereditaria che colpisce solo gli uomini. Purtroppo però, la realtà dei fatti è ben diversa e a parlare sono i risultati ottenuti dal Centro tricologico Istituto Giglio. Di oltre 25.000 casi di calvizie trattati con successo in più di 25 anni, risulta infatti che più della metà delle persone a soffrire per la perdita dei capelli è di sesso femminile. E non sempre si tratta di patologie genetiche o di eredità scomode. Si smonta quindi un grande falso mito. Ma allora, quali sono le cause e i motivi che possono scatenare la caduta dei capelli? Si può prevenire la caduta dei capelli? E soprattutto: se il problema è già presente come si può risolvere? Il Centro tricologico per il benessere dei capelli Istituto Giglio, dal 1991 è il punto di riferimento per la riappropriazione della propria immagine a partire dai capelli e ci fornisce alcune delle sue risposte per ritrovare l'armonia non solo estetica, ma soprattutto con sé stessi.

Quali sono le cause della caduta dei capelli?

Secondo gli operatori professionisti di Istituto Giglio, le motivazioni scatenanti possono essere molteplici. Ma è possibile raggruppare queste cause in cinque macro gruppi di appartenenza: il gruppo delle cause organiche, il gruppo delle cause meccaniche, il gruppo delle cause genetiche, il gruppo delle cause chimiche, il gruppo delle cause ormonali ed infine cause di tipo stagionale o psicosomatico.

Le diete non monitorate da uno specialista spesso si basano su un'alimentazione povera di alcune sostanze che invece sono indispensabili per l'organismo. Proteine, carboidrati, grassi, vitamine, sali minerali, ferro e acqua sono elementi indispensabili affinché l'organismo riesca a compiere senza fatica tutte le sue funzioni. Una dieta non equilibrata o una variazione di peso improvvisa, possono compromettere alcune funzioni del nostro organismo. Una possibile risposta, è il mal funzionamento dell'attività dei follicoli piliferi. Queste sono le cause organiche che possono provocare la sofferenza dei bulbi e quindi una improvvisa caduta di capelli.

Soprattutto per le donne: acconciature troppo strette o tirate, come code di cavallo o treccine, possono a lungo andare sciupare non solo il fusto del capello, ma talvolta comprometterne l'intera struttura. Con lo stesso principio, anche spazzolate troppo insistenti, l'uso continuo e non protetto di phon caldi e piastre liscianti o arriccianti. In questo caso si può (oltre che limitare queste abitudini) anche adoperare dei prodotti protettivi e schermanti dal calore. Queste sono le cause meccaniche che possono compromettere la bellezza dei capelli e causarne un eccessivo indebolimento.

Con un principio simile agiscono le cause chimiche: trattamenti chimici, come tinture, stirature o permanenti necessitano di alcuni accorgimenti indispensabili a tutelare il benessere del capello. Prima di tutto, devono essere svolte da personale tecnico professionale, in secondo luogo fra un trattamento e l'altro è importante far passare un arco di tempo che faccia "riposare" sia i capelli che il cuoio capelluto. Gli eccessi anche in questo caso, possono danneggiare (in maniera a volte definitiva a volte temporanea) la salute dei nostri capelli e provocarne la perdita.

Le cause genetiche invece, come suggerisce la parola, hanno a che vedere con il nostro patrimonio di geni. E spesso in questi casi, quando un qualsiasi motivo innesca la caduta dei capelli, il processo è difficilmente arrestabile. Anche in questo caso però esistono delle soluzioni per il recupero dei capelli che non sono chirurgiche e che consentono un recupero naturale e dolce della propria immagine.

Ecco un’altra causa che interessa principalmente le donne: il gruppo delle cause ormonali. Quante volte avete sentito le neo mamme lamentare un'improvvisa caduta dei capelli? O quante volte avete sentito parlare di caduta di capelli durante il passaggio alla menopausa? Purtroppo sono fenomeni ordinari, ma che se trattati con il corretto piano terapeutico, possono limitarsi ad una breve durata. Durante il periodo di gestazione infatti le donne sviluppano livelli di ormoni che portano i capelli ad avere cicli di vita più lunghi del normale, e aumentano l'attività generale dei bulbi piliferi. Con il cambio di ormoni anche i capelli possono improvvisamente cambiare comportamento ed è possibile che si verifichi una caduta improvvisa. In alcuni casi temporanea, in altri casi difficile da controllare, ma pur sempre risolvibile se trattata in modo corretto.

Anche la stagionalità può essere una causa della caduta dei capelli e di solito in questo caso, si tratta di fenomeni temporanei e passeggeri. A volte però, questi fenomeni possono incontrare altre cause fra quelle elencante in precedenza e dare luogo ad una situazione un po' più problematica del normale.

Lo stress è un'altra causa che in molti casi può portare alla caduta dei capelli. In alcuni casi può essere un fenomeno lieve e circoscritto nel tempo, in altri casi invece le manifestazioni psicosomatiche possono essere più eclatanti e provocare fenomeni anche molto gravi, come l'alopecia areata, la perdita cioè di intere chiazze di chioma.

Adesso che abbiamo scandagliato tutte le cause della caduta dei capelli, è importante parlare delle soluzioni e dei rimedi alla caduta dei capelli.

Istituto Giglio è il Centro tricologico italiano per il benessere dei capelli che studia e realizza soluzioni alla caduta dei capelli e alla calvizie di tutti i tipi. Il primo passo da fare quando si vuole risolvere un problema di capelli, è capire di cosa si tratta. Scoprire la causa è il primo passo per studiare un piano terapeutico e di trattamento. Istituto Giglio offre il servizio G Check-up, l'esame di cute e capello, per scoprire lo stato di benessere dei propri capelli e del cuoio capelluto e rintracciare le cause della caduta. Questo esame è svolto da operatori e personale altamente qualificato nel settore tricologico. Si tratta di un servizio offerto ai cittadini di tutta Italia e a disposizione nelle nove sedi di Istituto Giglio sul territorio italiano. Si può prenotare il proprio appuntamento per eseguire l'esame, comodamente da casa propria attraverso il form sul sito internet e telefonando al numero verde.

Le soluzioni elaborate da Istituto Giglio sono costruite intorno alla persona e al problema di capelli che vuole risolvere. Se si tratta di un problema ancora agli inizi e senza previsioni di inevitabile peggioramento, è possibile strutturare un trattamento con un numero di sedute variabile in base alla situazione di partenza e alle aspettative della persona. Si tratta del trattamento laser in combinazione con la Divisione Tricologica Bio iCare. Uno speciale piano di benessere per i capelli che si basa sulle avanzate tecnologie di macchine laser all'avanguardia che stimolano i bulbi piliferi in sofferenza, in combinazione con la linea di prodotti studiata dai tecnici professionisti di Istituto Giglio. Prodotti ad alto contenuto di principi attivi ricavati dagli oli essenziali di fiori e piante.

Se invece il processo di perdita dei capelli è già in stato avanzato e ha dato vita ad una situazione di calvizie non recuperabile, le soluzioni sono diverse. La prima è l'autotrapianto. Ma questo metodo tradizionale non è realizzabile su tutti i soggetti e spesso oltre a non poter essere proposto, non porta i risultati desiderati. In questo caso la soluzione per recuperare i capelli in modo dolce e non chirurgico, con un effetto naturale e assolutamente non invasivo, è la soluzione Bio Pelle iHair. La risposta a tutti i problemi di calvizie, di qualsiasi natura, generati da qualsiasi causa e per persone di qualsiasi sesso o età. Bio Pelle iHair è la soluzione innovativa e rivoluzionaria per eccellenza. Con Bio Pelle iHair qualsiasi problema di calvizie, può essere risolto e chiunque può riappropriarsi della propria immagine. Con Bio Pelle iHair chiunque può tornare a vivere i propri capelli con libertà e leggerezza, ogni giorno e in ogni occasione della vita quotidiana: sport, nuoto, libertà di styling e soprattutto può tornare a passarsi una mano tra i capelli senza più nessuna paura di perderli.