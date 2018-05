Camminata Italiana 2018 fa tappa a Catania

Giovanni Malagutti, 62 anni, psicologo, criminologo e imprenditore sociale, percorrerà a piedi 11 regioni italiane, facendo tappa in 60 località per sollecitare la riflessione delle persone su aspetti che toccano la loro quotidianità. Dalla salute ai fenomeni migratori, fino alla difesa dei Diritti dei bambini. Fondatore di Alfaomega Associazione Volontari per l’assistenza di persone affette da HIV‐AIDS e presidente di Fondazione Malagutti onlus per l’accoglienza di bambini vittime di abusi e maltrattamenti, Malagutti ha deciso di mettersi in cammino per sperimentare una nuova modalità di sensibilizzazione e networking.

Giovedì 10 maggio, in occasione della tappa di Catania, il dott. Malagutti è stato ricevuto da tre importanti realtà del territorio, con le quali sono state ipotizzate proposte di collaborazioni future: "Salesiani per il Sociale" che si occupa di prima accoglienza di minori e di minori abbandonati dalle famiglie adottive; l'unità operativa Malattie Infettive dell'Ospedale Ferrarotto con cui sono state approfondite le tematiche inerenti all'AIDS grazie alla disponibilità del dott. Montineri Arturo; "I Briganti Rugby Librino" per favorire i minori a rischio del quartiere Librino.

“Camminata Italiana” sarà un’occasione per promuovere la riscoperta del valore delle realtà locali e dei territori; per innescare cambiamenti positivi nella società promuovendo il confronto e la creazione di reti tra enti, associazioni e cittadini.

Per chi non potrà unirsi al percorso, la possibilità di partecipare simbolicamente all’iniziativa acquistando la pettorina ufficiale sul sito www.camminataitaliana.it dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti giornalieri dell’avventura.